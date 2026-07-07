Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (7/7), cinco loterias: os concursos 3028 da Mega-Sena; o 3729 da Lotofácil; o 7059 da Quina; o 2412 da Timemania e o 1239 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 37 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 27 - 47 - 57 - 70 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 3 milhões apresentou o seguinte resultado: 09 - 16 - 25 - 47 - 49 - 66 - 73. O time do coração é o 39 (Flamengo/RJ).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 08 - 11 - 14 - 22 - 24 - 31. O mês da sorte é 04 (Abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



