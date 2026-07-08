Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (8/7), seis loterias: os concursos 7060 da Quina; o 2980 da Dupla Sena; o 3730 da Lotofácil; o 370 da +Milionária; o 2947 da Lotomania e o 870 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 8 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 19 - 27 - 38 - 69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 08 - 11 - 18 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 39 - 42 - 53 - 55 - 58 - 59 - 60 - 72 - 87 - 91 - 95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 70 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 09 - 16 - 17 - 20 - 48 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 1.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 14 - 21 - 26 - 31 - 35 - 36 no primeiro sorteio; 13 - 20 - 21 - 24 - 26 - 36 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 424 mil e R$ 42 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 350 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 12 - 17 - 20 - 21 - 24 - 29. O mês da sorte é 08 (Agosto).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 5

Coluna 3: 5

Coluna 4: 6

Coluna 5: 0

Coluna 6: 5

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



