Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (9/7), cinco loterias: os concursos 3029 da Mega-Sena; o 3731 da Lotofácil; o 7061 da Quina; o 2413 da Timemania e o 1241 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 43 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 19 - 49 - 59 - 60 - 71.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 3 milhões apresentou o seguinte resultado: 23 - 26 - 35 - 49 - 56 - 60 - 76. O time do coração é o 22 (Brasiliense/DF).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 500 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 06 - 09 - 27 - 28 - 30 - 31. O mês da sorte é 02 (fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.