Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (11/7), seis loterias: os concursos 3030 da Mega-Sena; o 7063 da Quina; o 3733 da Lotofácil; 371 da +Milionária; o 2414 da Timemania e o 1243 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 19 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 712 mil, teve os seguintes números sorteados: 09 - 36 - 55 - 61 - 79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.











Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.