Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (13/7), cinco loterias: os concursos 7064 da Quina, o 3734 da Lotofácil, o 2949 da Lotomania, o 1244 do Dia de Sorte, 2982 da Dupla-Sena e o 872 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 15 - 24 - 29 - 53 - 60.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Lotomania
Com prêmio previsto de R$ 477 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 03 - 07 - 09 - 15 - 19 - 21 - 23 - 59 - 62 - 66 - 67 - 70 - 77 - 79 - 84 - 91 - 92 - 93 - 98.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dupla Sena
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 20 - 24 - 27 - 40 - 41 no primeiro sorteio; 03 - 12 - 13 - 28 - 30 - 35 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 774 mil e R$ 50 mil, respectivamente.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 12 - 15 - 20 - 25. O mês da sorte é 06 (Junho).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Super Sete
Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 8
Coluna 2: 3
Coluna 3: 6
Coluna 4: 3
Coluna 5: 0
Coluna 6: 6
Coluna 7: 1
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Confira o sorteio na íntegra.