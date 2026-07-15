Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (15/7), seis loterias: os concursos 7066 da Quina; o 2983 da Dupla Sena; o 1246 do Dia de Sorte; a 3736 da Lotofácil; o 372 da +Milionária; o 2950 da Lotomania e o 873 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 14 - 30 - 47 - 76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 525 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 04 - 07 - 09 - 11 - 23 - 25 - 26 - 29 - 36 - 44 - 48 - 64 - 65 - 68 - 73 - 74 - 78 - 83 - 90.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 73 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03 - 13 - 14 - 28 - 30 - 49. Os trevos sorteados foram: 1 - 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 04 - 13 - 29 - 40 - 46 no primeiro sorteio; 06 - 21 - 28 - 33 - 42 - 46 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 950 mil e R$ 46 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 08 - 09 - 17 - 19 - 21 - 22. O mês da sorte é 10 (Outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 9

Coluna 3: 5

Coluna 4: 5

Coluna 5: 4

Coluna 6: 0

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



