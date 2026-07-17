Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (17/7), cinco loterias: os concursos 7068 da Quina; o 2984 da Dupla Sena; o 1248 do Dia de Sorte; o 3738 da Lotofácil; o 2951 da Lotomania e o 874 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06 - 16 - 39 - 69 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 33 - 34 - 37 - 39 - 44 - 46 - 48 - 56 - 61 - 62 - 80.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02 - 06 - 11 - 12 - 27 - 37 no primeiro sorteio; 07 - 29 - 39 - 40 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 51 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 08 - 06 - 11 -20 - 22 - 25 - 26. O mês da sorte é 02 (Fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 9

Coluna 3: 1

Coluna 4: 5

Coluna 5: 1

Coluna 6: 8

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.