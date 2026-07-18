INSS: 5 erros comuns que podem atrasar ou negar aposentadoria

Para garantir que o seu pedido tramite sem surpresas, é fundamental revisar cada detalhe antes de enviá-lo ao órgão -

Solicitar a aposentadoria no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um passo decisivo na vida de muitos brasileiros, mas o processo pode se transformar em uma longa espera por causa de falhas simples. Erros na documentação ou no preenchimento de dados são os principais vilões que causam atrasos e até a negação do benefício, gerando frustração para quem contribuiu por anos.

Para garantir que o seu pedido tramite sem surpresas, é fundamental revisar cada detalhe antes de enviá-lo ao órgão. Conhecer as armadilhas mais comuns é a melhor forma de se preparar e agilizar a concessão do seu direito, evitando a burocracia e a necessidade de recursos que prolongam a análise.

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Confira os 5 erros mais comuns que travam o benefício

Documentação incompleta ou desatualizada

Este é o erro mais básico e frequente. A falta de documentos essenciais como RG, CPF, comprovante de residência atualizado ou carteiras de trabalho (CTPS) com todas as anotações legíveis paralisa o processo imediatamente. Qualquer divergência ou a falta de um único papel pode levar o pedido para a fila de exigências, atrasando a análise por meses. Informações incorretas no CNIS

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é o documento que reúne todo o seu histórico de contribuições. Vínculos de emprego que não foram registrados pela empresa, salários informados com valor menor ou datas de início e fim de contrato erradas são problemas comuns. É responsabilidade do trabalhador conferir o extrato no portal Meu INSS e solicitar a correção de qualquer inconsistência. Erro na categoria de contribuinte

Trabalhadores autônomos e contribuintes individuais precisam ter atenção redobrada ao código de pagamento utilizado na Guia da Previdência Social (GPS). Pagar a guia com o código errado pode fazer com que o período não conte para a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, limitando as opções do segurado e exigindo a complementação dos valores. Não comprovar períodos especiais

Muitos segurados esquecem ou não sabem como comprovar períodos que podem valer mais na contagem do tempo, como trabalho rural, serviço militar ou atividades exercidas em condições insalubres ou perigosas. Deixar de apresentar os documentos corretos, como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), é um erro que pode custar a antecipação da aposentadoria. Dados cadastrais inconsistentes

Uma simples divergência entre o cadastro do INSS e o de outros órgãos, como a Receita Federal, pode travar tudo. Um nome de casado que não foi atualizado, a data de nascimento incorreta ou o nome da mãe diferente são suficientes para criar um bloqueio no sistema. Antes de dar entrada no pedido, verifique se todas as suas informações pessoais estão uniformes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.