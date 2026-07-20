Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (20/7), cinco loterias: os concursos 7070 da Quina, o 3740 da Lotofácil, o 2952 da Lotomania, 2985 da Dupla-Sena e o 875 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 15 - 31 - 36 - 64 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 10 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 07 - 15 - 17 - 20 - 21 - 23 - 28 - 30 - 46 - 48 - 56 - 60 - 65 - 69 - 77 - 91 - 92 - 95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 08 - 18 - 29 - 39 - 49 no primeiro sorteio; 08 - 09 - 29 - 33 - 40 - 44 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 51 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 14 - 19 - 20 - 21 - 28 - 31. O mês da sorte é 06 (Junho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.