Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (21/7), cinco loterias: os concursos 3034 da Mega-Sena; o 3741 da Lotofácil; o 7071 da Quina; o 2418 da Timemania e o 1251 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 40 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 15 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 11 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06 - 14 - 34 - 38 - 56.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 4 milhões apresentou o seguinte resultado: 12 - 19 - 45 - 67 - 71 - 74 - 76. O time do coração é o 13 (Atlético/MG).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 04 - 06 - 09 - 12 - 19 - 25. O mês da sorte é 07 (Julho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.