Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (22/7), sete loterias: os concursos 7072 da Quina; o 2986 da Dupla Sena; o 3742 da Lotofácil; o 1252 do Dia de Sorte, o 374 da +Milionária; o 2953 da Lotomania e o 876 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 12 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 13 - 25 - 56 - 65.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 01 - 10 - 11 - 16 - 17 - 29 - 30 - 31 - 38 - 56 - 57 - 65 - 75 - 88 - 89 - 90 - 95 - 96 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 75 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 02 - 04 - 08 - 28 - 30 - 37. Os trevos sorteados foram: 1 - 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 14 - 21 - 34 - 38 - 45 no primeiro sorteio; 01 - 15 - 16 - 28 - 41 - 44 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 46 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 04 - 07 - 14 - 20 - 22 - 28. O mês da sorte é 06 (Junho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 5

Coluna 3: 9

Coluna 4: 5

Coluna 5: 6

Coluna 6: 4

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.