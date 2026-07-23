Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (23/7), cinco loterias: os concursos 3035 da Mega-Sena; o 3743 da Lotofácil; o 7073 da Quina; o 2419 da Timemania e o 1253 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 61 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 - 07 - 17 - 51 - 56 - 59.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 14 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 09 - 32 - 34 - 46.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 4 milhões apresentou o seguinte resultado: 05 - 09 - 12 - 26 - 48 - 52 - 59. O time do coração é o 27 (Chapecoense/SC).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 250 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 07 - 13 - 20 - 23 - 25 - 28. O mês da sorte é 09 (Setembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.



