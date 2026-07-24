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CRUELDADE

Homem é preso suspeito de matar cão e gato de namorada com marteladas

Corpos dos animais foram encontrados dentro de um saco de ração

Caso aconteceu na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha - (crédito: Divulgação/Google Street View)
Caso aconteceu na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha - (crédito: Divulgação/Google Street View)

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) suspeito de ameaçar a namorada e matar o cachorro e o gato dela, em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, nessa quinta-feira (23/7).

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Uma equipe da corporação se dirigiu ao local e encontrou os pets, já sem vida, dentro de um saco de ração.

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A vítima relatou à polícia que o homem teria matado os animais com marteladas. Ela também estaria sofrendo ameaças constantes do companheiro. A mulher, no entanto, alegou que não denunciou as atitudes dele por medo.

A PMMG foi acionada depois de uma denúncia anônima feita por um dos vizinhos, que suspeitou que se tratasse de um caso de violência doméstica. Por não terem sido atendidos assim que chegaram ao portão da casa, os policiais pularam o muro.

O suspeito do crime foi preso e conduzido para a delegacia da cidade.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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Arthur Colpa* - Estado de Minas

    Por Arthur Colpa* - Estado de Minas
    postado em 24/07/2026 15:14
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