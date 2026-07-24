Homem é preso suspeito de matar cão e gato de namorada com marteladas

Caso aconteceu na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha - (crédito: Divulgação/Google Street View)

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) suspeito de ameaçar a namorada e matar o cachorro e o gato dela, em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, nessa quinta-feira (23/7).

Uma equipe da corporação se dirigiu ao local e encontrou os pets, já sem vida, dentro de um saco de ração.

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A vítima relatou à polícia que o homem teria matado os animais com marteladas. Ela também estaria sofrendo ameaças constantes do companheiro. A mulher, no entanto, alegou que não denunciou as atitudes dele por medo.

A PMMG foi acionada depois de uma denúncia anônima feita por um dos vizinhos, que suspeitou que se tratasse de um caso de violência doméstica. Por não terem sido atendidos assim que chegaram ao portão da casa, os policiais pularam o muro.

O suspeito do crime foi preso e conduzido para a delegacia da cidade.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata