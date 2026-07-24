Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (24/7), cinco loterias: os concursos 7074 da Quina; o 2987 da Dupla Sena; o 1254 do Dia de Sorte, o 3744 da Lotofácil; o 2954 da Lotomania e o 877 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 15 milhões, teve os seguintes números sorteados: 17 - 28 - 29 - 41 - 77.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 07 - 10 - 12 - 16 - 21 - 37 - 39 - 47 - 48 - 62 - 66 - 74 - 81 - 84 - 85 - 87 - 90 - 93 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11 - 16 - 34 - 36 - 41 - 45 no primeiro sorteio; 03 - 18 - 30 - 32 - 33 - 43 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 52 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 13 - 15 - 16 - 20 - 23 - 28. O mês da sorte é 11 (Novembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 0

Coluna 3: 5

Coluna 4: 5

Coluna 5: 1

Coluna 6: 7

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.