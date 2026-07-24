Jornalista Delson Carlos é encontrado morto em apartamento de Goiânia

O corpo de Delson será encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames, ainda sem data para conclusão - (crédito: Reprodução/Instagram/@delsoncarlosoficial)

O jornalista Delson Carlos foi encontrado morto nesta sexta-feira (24/7), dentro de um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia. A Polícia Militar de Goiás afirmou, preliminarmente, que ao menos duas mulheres estariam no local quando ocorreu um desentendimento.

Ainda de acordo com a corporação, o jornalista teria sido ferido com uma faca e já teve a morte confirmada no local.

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O imóvel não era de Delson, que apenas alugava o espaço. Testemunhas indicaram que uma das mulheres seria a proprietária, mas a Polícia Civil ainda apura a dinâmica dos fatos. A mulher, que não teve a identidade divulgada, permaneceu no apartamento após a localização do corpo, o que levou ao acionamento de equipes da PM e do Corpo de Bombeiros. Ela só deixou o local após negociação com os agentes e foi levada à Central de Flagrantes.

O corpo de Delson será encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames, ainda sem data para conclusão. O caso foi inicialmente reportado pelo Jornal Opção.

Dinâmica

De acordo com o g1, o trio consumiu bebida alcoólica dentro do imóvel. A síndica e o porteiro do condomínio teriam ouvido um desentendimento no interior do apartamento, onde Delson teria agredido uma das mulheres. A vítima desse primeiro ataque teria reagido e esfaqueado o jornalista.

Luto nas redes

Nas redes sociais do jornalista, diversos amigos prestaram homenagens ao profissional. Muitos reagiram com surpresa à morte, dizendo não acreditar no desfecho trágico.

“Misericórdia, que tristeza. Ele foi um grande cliente, inclusive publicou duas vezes matérias nossas em sua coluna. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, disse um dos internautas.