Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (27/7), cinco loterias: os concursos 7076 da Quina, o 3746 da Lotofácil, o 2955 da Lotomania, 1256 da Dupla-Sena, o 1256 do Dia de Sorte, e o 876 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 23 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 18 - 22 - 35 - 41. A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 05 - 10 - 12 - 16 - 17 - 20 - 29 - 35 - 36 - 40 - 46 - 47 - 48 - 53 - 71 - 73 - 79 - 81 - 85.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 12 - 31 - 37 - 42 - 45 no primeiro sorteio; 31 - 33 - 39 - 41 - 42 - 48 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 51 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 500 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 08 - 13 - 19 - 23 - 27 - 29. O mês da sorte é 08 (Agosto).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 5

Coluna 3: 0

Coluna 4: 1

Coluna 5: 7

Coluna 6: 5

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.