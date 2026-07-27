Mãe confessa morte de recém-nascido no RJ e cita participação do pai

A mãe de um recém-nascido encontrado morto em Duque de Caxias (RJ) confessou o crime à Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) nesta segunda-feira (27). Segundo informações do jornal O Globo, ela teria cometido o crime logo após o parto e afirmou que o pai da criança também teria participado da ação. A dupla está presa desde sábado (25/7), quando o corpo do bebê foi descoberto.

Em um primeiro momento, o homem teria negado qualquer participação. O casal foi autuado por homicídio qualificado. Ainda segundo o jornal, em depoimento prestado no hospital, a mulher afirmou que começou a sentir fortes dores após uma queda sofrida dias antes do parto. Ela disse que já sabia da gravidez havia cerca de três meses, mas que não queria a criança.

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No dia do parto, que teria ocorrido no sábado, ela percebeu um sangramento e notou que o bebê estava prestes a nascer. O companheiro demorou a chegar e, quando apareceu, a criança já estava chorando. O parto teria acontecido sobre um pedaço de papelão.

Após a chegada do homem, a dupla teria decidido matar a criança. Segundo a versão apresentada pela mulher, o companheiro teria tido participação ativa no assassinato, contrariando o primeiro depoimento dele. De acordo com o homem, a companheira teria sido responsável pela morte do bebê, enquanto ele teria atuado apenas na ocultação do corpo.

A Polícia Civil investiga o caso.



