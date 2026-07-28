Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (28/7), cinco loterias: os concursos 3037 da Mega-Sena; o 3747 da Lotofácil; o 7077 da Quina; o 2421 da Timemania e o 1257 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 76 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 15 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 24 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 03 - 30 - 46 - 77.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 5 milhões apresentou o seguinte resultado: 07 - 23 - 34 - 37 - 52 - 56 - 65. O time do coração é o 25 (Caxias/RS).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 05 - 09 - 16 - 20 - 26 - 29. O mês da sorte é 06 (Junho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.