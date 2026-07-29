Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (29/7), seis loterias: os concursos 7078 da Quina; o 2989 da Dupla Sena; o 3748 da Lotofácil; o 1258 do Dia de Sorte, o 376 da +Milionária; o 2956 da Lotomania e o 879 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 26 milhões, teve os seguintes números sorteados: 16 - 31 - 55 - 66 - 71.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 77 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 - 02 - 35 - 38 - 40 - 45. Os trevos sorteados foram: 4 - 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 13 - 22 - 36 - 44 - 46 - 47 no primeiro sorteio; 04 - 06 - 08 - 19 - 21 - 44 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 138 mil e R$ 31 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 06 - 12 - 14 - 23 - 26 - 27. O mês da sorte é 07 (Julho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 08 - 18 - 22 - 23 - 30 - 31 - 32 - 42 - 43 - 49 - 59 - 63 - 64 - 66 - 75 - 78 - 80 - 84 - 89.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.