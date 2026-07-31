Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (31/7), cinco loterias: os concursos 7080 da Quina; o 2990 da Dupla Sena; o 3750 da Lotofácil; o 1260 do Dia de Sorte; o 2957 da Lotomania e o 880 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 8 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 02 - 19 - 24 - 39 - 49.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 01 - 09 - 10 - 12 - 13 - 18 - 25 - 35 - 37 - 38 - 46 - 54 - 72 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 91.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11 - 13 - 14 - 25 - 35 - 38 no primeiro sorteio; 07 - 15 - 19 - 23 - 40 - 46 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 273 mil e R$ 37 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 600 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 03 - 09 - 11 - 15 - 21 - 30. O mês da sorte é 04 (Abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 0

Coluna 3: 4

Coluna 4: 3

Coluna 5: 5

Coluna 6: 8

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



