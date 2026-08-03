Campanha Nacional de Multivacinação começa nesta segunda (3);

A partir desta segunda-feira (3/8), o Ministério da Saúde promove em todo o Brasil a Campanha Nacional de Multivacinação, iniciativa voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A mobilização seguirá até 1º de setembro e contará com um Dia D nacional em 22 de agosto, quando os esforços serão intensificados para ampliar a cobertura vacinal e alcançar quem ainda possui doses pendentes.

Durante a campanha, profissionais de saúde irão conferir a situação vacinal de cada criança e adolescente e, sempre que necessário, aplicarão na mesma visita todas as vacinas previstas para a faixa etária correspondente. A ação não é direcionada a um único imunizante, mas busca completar esquemas vacinais que ficaram incompletos dentro do Calendário Nacional de Vacinação.

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Entre as vacinas que poderão ser administradas estão:

Covid-19;

Dengue (nos municípios em que ela integra o calendário oficial);

Difteria, tétano e coqueluche;

Febre amarela;

Hepatites A e B;

HPV;

Influenza;

Poliomielite;

Rotavírus;

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

A disponibilidade de cada imunizante dependerá da idade da criança ou do adolescente e do histórico registrado na caderneta de vacinação.

De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha integra um conjunto de medidas para recuperar os índices de cobertura vacinal, que sofreram redução nos últimos anos. Embora os indicadores tenham apresentado melhora desde 2023, a pasta destaca que ainda existem desigualdades expressivas entre estados e municípios, cenário que mantém parte da população vulnerável a doenças que podem ser evitadas por meio da imunização.

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Para ampliar o alcance da iniciativa, estados e municípios poderão adotar estratégias complementares, como vacinação em escolas, uso de unidades móveis, ampliação do horário de funcionamento das salas de vacinação e busca ativa de crianças e adolescentes que ainda não completaram o esquema vacinal.

São Paulo amplia vacinação contra o sarampo

Além da campanha nacional, o Ministério da Saúde orientou que os municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo ampliem, durante o período da mobilização, a vacinação contra o sarampo para toda a população entre 6 meses e 59 anos de idade. A recomendação foi feita após a identificação de uma cadeia de transmissão associada à importação do vírus nessas cidades.

Neste ano, o Brasil registrou 17 casos confirmados de sarampo. Desses, 14 permanecem em acompanhamento no estado de São Paulo: um em Guarulhos, dois em São Bernardo do Campo e 11 na capital paulista.

Segundo a pasta, mais de 7,2 milhões de doses da vacina tríplice viral foram distribuídas aos estados e municípios em 2026, enquanto aproximadamente 2,9 milhões já haviam sido aplicadas. O ministério também reforça a orientação para a aplicação da chamada "dose zero" em crianças de 6 a 11 meses que vivem em áreas com circulação do vírus.

O Ministério da Saúde ressalta que manter a caderneta de vacinação em dia continua sendo a medida mais eficaz para prevenir o sarampo e impedir que a doença volte a se disseminar no país.

Como se vacinar no DF

A vacinação está disponível nas salas de imunização das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Distrito Federal. No caso das crianças, é obrigatória a presença dos pais ou de um responsável durante a aplicação das doses. As salas de vacinação das UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às às 17h.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. Também é recomendável levar a caderneta ou o cartão de vacinação, embora a ausência desse documento não impeça a vacinação.

Quem perdeu o cartão deve procurar a unidade onde recebeu as doses anteriormente para tentar recuperar o histórico vacinal. Se o registro não for localizado, a equipe de saúde fará a avaliação do esquema indicado para a faixa etária do paciente, emitirá uma nova caderneta e dará continuidade à vacinação conforme as recomendações vigentes.

Embora a campanha tenha um público-alvo específico, todas as pessoas podem atualizar a caderneta de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito Federal, desde que observados os critérios de indicação de cada vacina.