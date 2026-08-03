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Tragédia

Criança morre em incêndio no dia do aniversário de cinco anos no Paraná

Bombeiros afirmam que a residência de madeira foi totalmente destruída pelas chamas e que as causas serão apuradas

Bisavó de Benjamin foi resgatada com queimaduras e sinais de lesão por inalação de fumaça - (crédito: Reprodução/RCPTV)
Bisavó de Benjamin foi resgatada com queimaduras e sinais de lesão por inalação de fumaça - (crédito: Reprodução/RCPTV)

Benjamin Luiz de Souza, de cinco anos, morreu em um incêndio que destruiu a sua casa na última sexta-feira, 31, em Ponta Grossa (PR). O menino estava fazendo aniversário naquele dia e tinha voltado da sua festa com a família para casa, onde também estava sua bisavó, de 84 anos, no momento do incêndio. Ela foi resgatada e permanece em estado grave, informou o Corpo de Bombeiros do Paraná.

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Durante a tarde de sexta, Benjamin e a família comemoraram o aniversário do menino com um bolo do personagem Homem-Aranha, conforme ele tinha pedido. "Ele me deu um abraço e eu não sabia que era o último abraço e o último beijo", disse a mãe, Thaliane Rodrigues, à RPC TV, afiliada da TV Globo no Paraná.

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O incêndio na casa de cerca de 100 metros quadrados foi controlado após a atuação de 11 agentes e cinco veículos do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), sendo dois caminhões de combate a incêndio, um caminhão-tanque, uma ambulância do SIATE e a viatura do Oficial de Área.

A bisavó de Benjamin foi resgatada com queimaduras e sinais de lesão por inalação de fumaça. "Uma terceira vítima sofreu ferimentos leves durante a ocorrência e também recebeu atendimento das equipes de emergência", disse a pasta, sem identificar a vítima.

Conforme os bombeiros, a residência foi completamente destruída pelo fogo e as causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos competentes. A corporação afirma que casas de madeira como o imóvel que pegou fogo são comuns no interior do Paraná.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 03/08/2026 20:04
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