Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (3/8), cinco loterias: os concursos 7082 da Quina, o 3752da Lotofácil, o 2958 da Lotomania, 2991 da Dupla-Sena, o 1262 do Dia de Sorte, e o 881 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 17 - 38 - 50 - 63 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 6 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 04 - 07 - 11 - 12 - 21 - 26 - 33 - 38 - 71 - 73 - 74 - 78 - 80 - 84 - 88 - 89 - 92 - 94 - 95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03 - 23 - 24 - 27 - 37 - 38 no primeiro sorteio; 01 - 19 - 29 - 30 - 44 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 420 mil e R$ 40 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 06 - 13 - 15 - 18 - 24 - 26. O mês da sorte é 01 (Janeiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 5

Coluna 3: 1

Coluna 4: 5

Coluna 5: 5

Coluna 6: 9

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



