Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (4/8), cinco loterias: os concursos 3040 da Mega-Sena; o 3753 da Lotofácil; o 7083 da Quina; o 2424 da Timemania e o 1263 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 133 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





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Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.