Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária, Dia de Sorte, e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (5/8), seis loterias: os concursos 7084 da Quina; o 2992 da Dupla Sena; o 3754 da Lotofácil; o 1264 do Dia de Sorte, o 378 da +Milionária; o 2959 da Lotomania e o 882 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 17 - 22 - 36 - 54 - 63.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 80 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 07 - 08 - 09 - 15 - 46 - 49. Os trevos sorteados foram: 5 - 2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 10 - 14 - 16 - 21 - 30 - 31 no primeiro sorteio; 02 - 11 - 34 - 35 - 38 - 48 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 567 mil e R$ 38 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 2

Coluna 3: 2

Coluna 4: 1

Coluna 5: 4

Coluna 6: 9

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 6 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 05 - 08 - 10 - 12 - 22 - 27 - 33 - 35 - 36 - 43 - 49 - 50 - 56 - 61 - 63 - 64 - 65 - 70 - 74 - 93.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 07 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22. O mês da sorte é 06 (Junho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.