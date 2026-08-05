Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária, Dia de Sorte, e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (5/8), seis loterias: os concursos 7084 da Quina; o 2992 da Dupla Sena; o 3754 da Lotofácil; o 1264 do Dia de Sorte, o 378 da +Milionária; o 2959 da Lotomania e o 882 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 17 - 22 - 36 - 54 - 63.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
+Milionária
A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 80 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 07 - 08 - 09 - 15 - 46 - 49. Os trevos sorteados foram: 5 - 2.
A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dupla Sena
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 10 - 14 - 16 - 21 - 30 - 31 no primeiro sorteio; 02 - 11 - 34 - 35 - 38 - 48 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 567 mil e R$ 38 mil, respectivamente.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Super Sete
Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 8
Coluna 2: 2
Coluna 3: 2
Coluna 4: 1
Coluna 5: 4
Coluna 6: 9
Coluna 7: 3
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Lotomania
Com prêmio previsto de R$ 6 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 05 - 08 - 10 - 12 - 22 - 27 - 33 - 35 - 36 - 43 - 49 - 50 - 56 - 61 - 63 - 64 - 65 - 70 - 74 - 93.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 07 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22. O mês da sorte é 06 (Junho).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Confira o sorteio na íntegra.