Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (6/8), cinco loterias: os concursos 3041 da Mega-Sena; o 3755 da Lotofácil; o 7085 da Quina; o 2425 da Timemania e o 1265 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 147 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 08 - 14 - 49 - 58 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 7 milhões apresentou o seguinte resultado: 08 - 22 - 41 - 52 - 60 - 62 - 67. O time do coração é o 74 (Tocantinópolis/TO).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 04 - 06 - 11 - 12 - 14 - 18. O mês da sorte é 05 (maio).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.



