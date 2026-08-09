Ana Paula Renault reflete sobre Dia dos Pais: "Privilégio"

Ana Paula Renault publicou em suas redes sociais uma reflexão sobre o Dia dos Pais e a importância da presença paterna - (crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Ana Paula Renault, vencedora do BBB 26, publicou um vídeo em suas redes sociais neste domingo, 9, para refletir sobre o Dia dos Pais. Esta é a primeira vez que ela passa a data sem seu pai, Gerardo Renault, que morreu neste ano enquanto ela participava do reality show.

"Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos e a minha irmã Cida tinha 12. Meu pai tinha quase 70 anos e ele ficou para criar duas meninas. Ficou quando a vida ficou difícil, quando ser pai deixou de ser uma palavra e se tornou presença diária", disse.

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Em seu desabafo, ela também pensou em outras realidades. "Hoje penso muito nas meninas que não tiveram isso. Nos filhos que foram e se sentem abandonados. Penso nas mães que precisaram ser ‘mãe e pai’", afirmou.

A apresentadora continuou a reflexão sobre os homens que assumem seu papel. "Também penso nos homens que ficaram, nos pais que trocaram fraldas, perderam noites de sono, educaram, sustentaram, ouviram e acolheram o que deveria ser o mínimo."

"Olho para a minha história sabendo do tamanho do privilégio que eu tive. Esse é o meu primeiro Dia dos Pais sem o meu", declarou. Ana Paula lembrou que seu pai viveu 96 anos e sempre se manteve interessado pelo mundo. "Viu o mundo mudar diante dos próprios olhos e nunca parou de tentar entendê-lo. Lia muito, queria saber o que acontecia no Brasil e fora dele."

Ela finalizou com uma mensagem direta sobre paternidade: "Responsabilidade não tem de ter gênero. Cuidado não é coisa de mulher. Presença não é só obrigação feminina e paternidade não pode ser resumida a pagar uma conta, aparecer em uma fotografia ou ajudar a mãe. Pai não ajuda a criar um filho, pai cria".

Morte durante o BBB 26

Gerardo Renault morreu em 19 de abril de 2026, após semanas internado com um quadro de desidratação e infecção urinária. A família pediu que a informação não fosse revelada a Ana Paula, que era favorita para vencer o programa.

No entanto, a produção do reality show a comunicou sobre o ocorrido. Pouco depois, o apresentador Tadeu Schmidt conversou com a participante ao vivo sobre o ocorrido.

Quem foi Gerardo Renault

Formado em Direito em 1952, Gerardo Renault iniciou sua carreira política ainda jovem. Foi vereador de Belo Horizonte entre 1951 e 1967, deputado estadual por Minas Gerais de 1967 a 1979 e, por fim, deputado federal pelo mesmo estado entre 1979 e 1987.

Sua trajetória política começou na União Democrática Nacional (UDN). Durante a ditadura militar (1964-1985), filiou-se à Aliança Renovadora Nacional (Arena). Com o fim do partido, integrou uma de suas sucessoras, o Partido Democrático Social (PDS).

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.