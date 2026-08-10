Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, Dia de Sorte e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (10/8), cinco loterias: os concursos 7088 da Quina, o 3758 da Lotofácil, o 2961 da Lotomania, 2994 da Dupla-Sena, o 1268 do Dia de Sorte e o 884 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 16 - 26 - 41 - 42 - 67.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 9 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 09 - 10 - 20 - 25 - 26 - 32 - 38 - 39 - 47 - 50 - 52 - 53 - 58 - 62 - 63 - 77 - 80 - 89 - 91.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 17 - 22 - 36 - 38 - 50 no primeiro sorteio; 01 - 14 - 21 - 32 - 46 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 904 mil e R$ 46 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 650 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 08 - 12 - 19 - 22 - 23 - 26 - 28. O mês da sorte é 10 (Outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 9

Coluna 3: 9

Coluna 4: 2

Coluna 5: 1

Coluna 6: 7

Coluna 7: 0

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



