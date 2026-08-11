Três pesssoas morrem após caminhão bater em guarita; cabine fica irreconhecível

Motociclista pula antes de caminhão atingir guarita; três morrem em Minas - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um caminhão na tarde dessa segunda-feira (10/8), na MGC-482, em Carangola, na Zona da Mata mineira. Um motociclista ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu na altura do km 50 da rodovia.

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O caminhão seguia no sentido Fervedouro–Carangola quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu uma guarita do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Os três ocupantes do caminhão morreram no acidente e a cabine ficou irreconhecível. No momento da batida, um motociclista estava próximo à guarita, onde aguardava familiares. Ao perceber a aproximação do caminhão, ele conseguiu pular para fora do local antes do impacto.

Apesar de escapar da colisão direta, o motociclista sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos no local. Equipes da Polícia Militar Rodoviária também atenderam à ocorrência.

As circunstâncias que fizeram o motorista perder o controle do caminhão ainda serão apuradas.