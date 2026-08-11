Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (11/8), cinco loterias: os concursos 3043 da Mega-Sena; o 3759 da Lotofácil; o 7089 da Quina; o 2427 da Timemania e o 1269 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 11 - 16 - 37 - 42 - 53. A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 26 - 33 - 40 - 55 - 69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 7 milhões apresentou o seguinte resultado: 03 - 06 - 09 - 24 - 31 - 37 - 71. O time do coração é o 77 (Vila Nova/GO).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 800 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 13 - 16 - 21 - 25 - 28 - 29. O mês da sorte é 04 (abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



