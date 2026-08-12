Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária, Dia de Sorte e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (12/8), seis loterias: os concursos 7090 da Quina; o 2995 da Dupla Sena; o 3760 da Lotofácil; o 1270 do Dia de Sorte; o 380 da +Milionária; o 2962 da Lotomania e o 885 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 8 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05 - 46 - 62 - 72 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 82 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43. Os trevos sorteados foram: 4 - 6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 10 - 16 - 19 - 26 - 31 - 42 no primeiro sorteio; 13 - 28 - 29 - 32 - 46 - 47 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 43 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 9

Coluna 3: 0

Coluna 4: 5

Coluna 5: 8

Coluna 6: 5

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 10 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 13 - 15 - 21 - 29 - 34 - 35 - 36 - 42 - 47 - 56 - 60 - 64 - 74 - 75 - 86 - 89 - 91 - 95 - 96 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 14 - 16 - 18 - 20 - 23 - 30. O mês da sorte é 04 (Abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.