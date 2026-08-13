Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (13/8), cinco loterias: os concursos 3043 da Mega-Sena; o 3759 da Lotofácil; o 7089 da Quina; o 2427 da Timemania e o 1269 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 15 - 17 - 40 - 55 - 58. A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05 - 42 - 53 - 57 - 59.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 8 milhões apresentou o seguinte resultado: 15 - 27 - 49 - 51 - 70 - 76 - 80. O time do coração é o 19 (Botafogo/SP).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 07 - 12 - 24 - 29 - 30 - 31. O mês da sorte é 10 (Outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.