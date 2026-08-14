Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (14/8), cinco loterias: os concursos 7092 da Quina; o 2996 da Dupla Sena; o 3762 da Lotofácil; o 2963 da Lotomania, o 1272 do Dia de Sorte e o 886 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 23 - 30 - 47 - 70 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 11 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 09 - 11 - 15 - 16 - 25 - 31 - 33 - 35 - 38 - 39 - 41 - 42 - 52 - 63 - 70 - 74 - 79 - 83 - 89.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 06 - 12 - 14 - 15 - 27 - 30 no primeiro sorteio; 09 - 17 - 18 - 24 - 25 - 41 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 47 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 02 - 05 - 11 - 18 - 20 - 23. O mês da sorte é 05 (Maio).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 5

Coluna 3: 2

Coluna 4: 2

Coluna 5: 7

Coluna 6: 6

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



