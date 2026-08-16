Ônibus tomba em Petrópolis, deixa 10 mortos e dezenas de feridos

Oito pessoas tiveram o óbito declarado no local - (crédito: Divulgação/CMBRJ)

Um ônibus que saiu de Belo Horizonte (MG) tombou enquanto passava por Petrópolis (RJ), na madrugada deste domingo (16/8). Ao todo, 10 pessoas morreram, entre elas uma criança, e dezenas ficaram feridas. O Correio tenta contato com a empresa responsável pelo transporte e com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Oito mortes foram confirmadas ainda no local do acidente. Outras duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

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As causas do tombamento ainda são investigadas. O acidente provocou um longo congestionamento na região, e a pista só foi totalmente liberada por volta das 7h.

O ônibus transportava 56 pessoas e tinha como destino o bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Feridos

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Também houve encaminhamento previsto para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Saúde, porém, informou que a direção do Getúlio Vargas não registrou a entrada de vítimas do acidente.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, 14 feridos foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes. Uma das vítimas morreu após dar entrada na unidade. As demais permaneciam em atendimento no início da tarde deste domingo.

O Hospital Santa Teresa confirmou ter recebido nove pacientes feridos no tombamento, mas não divulgou informações individuais sobre o estado de saúde das vítimas. Segundo a unidade, os pacientes são atendidos por equipes multiprofissionais, conforme os protocolos de assistência e classificação de risco.

*Com informações da Agência Brasil