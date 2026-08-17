Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (17/8), cinco loterias: os concursos 7094 da Quina, o 3764 da Lotofácil, o 2964 da Lotomania, 2997 da Dupla-Sena, o 1274 do Dia de Sorte e o 887 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 17 - 24 - 26 - 42 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 15 - 18 - 21 - 22 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 13 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 07 - 13 - 14 - 16 - 25 - 29 - 33 - 40 - 41 - 44 - 56 - 60 - 61 - 64 - 67 - 68 - 73 - 77 - 83 - 85.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 20 - 23 - 25 - 28 - 41 - 50 no primeiro sorteio; 04 - 08- 19 - 31 - 41 - 46 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 47 mil, respectivamente. A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 600 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 08 - 09 - 15 - 16 - 22 - 23 - 24. O mês da sorte é 02 (Fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 7

Coluna 3: 5

Coluna 4: 9

Coluna 5: 8

Coluna 6: 9

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



