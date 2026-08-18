Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (18/8), cinco loterias: os concursos 3046 da Mega-Sena; o 3765 da Lotofácil; o 7095 da Quina; o 2430 da Timemania e o 1275 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 42 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25. A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 12 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06 - 17 - 19 - 39 - 72.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 9 milhões apresentou o seguinte resultado: 21 - 34 - 35 - 38 - 48 - 50 - 64. O time do coração é o 16 (Barra/SC).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 800 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 10 - 21 - 23 - 25 - 29 - 30. O mês da sorte é 07 (Julho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.