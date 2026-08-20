Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (20/8), cinco loterias: os concursos 3047 da Mega-Sena; o 3767 da Lotofácil; o 7097 da Quina; o 2431 da Timemania e o 1277 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 49 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 18 - 22 - 26 - 31 - 58.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 14 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14 - 16 - 65 - 71 - 76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 9 milhões apresentou o seguinte resultado: 18 - 22 - 55 - 58 - 63 - 65 - 72. O time do coração é o 28 (Confiança/SE).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 04 - 08 - 11 - 16 - 21 - 29. O mês da sorte é 10 (Outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.