Minas abriga a menor cidade do país; saiba qual é

Serra da Saudade mantém posto de menor cidade do Brasil com 857 habitantes - (crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press)

O município menos populoso de Minas Gerais e de todo o Brasil segue sendo Serra da Saudade, no Centro-Oeste do estado, de acordo com as Estimativas da População divulgadas nesta sexta-feira (28/8) pelo IBGE. A cidade contabilizou 857 habitantes no levantamento com data de referência em 1º de julho de 2026. O resultado mantém o município no topo do ranking das menores populações do país e destaca a localidade como a única entre os 853 municípios mineiros a ter uma população residente inferior a mil pessoas. A cidade fica a cerca de 250 a 280 km de Belo Horizonte.

Apesar do tamanho reduzido, Serra da Saudade registrou um ligeiro aumento em seu contingente populacional em comparação com a estimativa do ano anterior. A cidade apresentou uma variação positiva de 0,12% em relação a 2025. O crescimento populacional contrasta com o comportamento observado na maioria dos municípios que integram a lista dos dez menores do estado, onde o declínio populacional predominou.

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Segundo os dados do IBGE, 7 das 10 menores cidades mineiras registraram diminuição no número de residentes em 2026. Entre elas, São Sebastião do Rio Preto (-1,49%), Cedro do Abaeté (-0,56%), Consolação (-0,51%) e Passabém (-0,50%) apresentaram as retrações mais expressivas desse grupo. Apenas Serra da Saudade (0,12%), Grupiara (0,14%) e Doresópolis (0,13%) tiveram variações positivas no período.

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O panorama de Serra da Saudade insere-se em um contexto estadual em que pequenos municípios predominam numericamente. Do total de cidades mineiras, 56,6% (483 municípios) contam com população estimada de até 10 mil habitantes, sendo que 242 deles possuem até 5 mil moradores.

BH em 6º lugar a nível nacional

Enquanto isso, a capital mineira se mantém como o sexto município mais populoso do país. Os dados, também referentes a julho de 2026, apontam que a população estimada do Brasil atingiu 214,2 milhões de habitantes. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, além de servir de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

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Na frente de BH estão São Paulo (SP), com 11.911.337 habitantes; Rio de Janeiro (RJ), com 6.731.133; Brasília (DF), com estimativa de 3.009.996; Fortaleza (CE), com 2.582.360; e Salvador (BA), com 2.559.945 moradores. Juntos, esse grupo concentra 26.794.771 pessoas, o equivalente a 12,5% da população total do país.

Os 10 menores municípios de Minas Gerais em 2026:

Serra da Saudade: 857 habitantes (variação de +0,12% frente a 2025) Cedro do Abaeté: 1.078 habitantes (variação de -0,56% frente a 2025) São Sebastião do Rio Preto: 1.211 habitantes (variação de -1,49% frente a 2025) Grupiara: 1.430 habitantes (variação de +0,14% frente a 2025) Paiva: 1.491 habitantes (variação de -0,27% frente a 2025) Doresópolis: 1.500 habitantes (variação de +0,13% frente a 2025) Antônio Prado de Minas: 1.545 habitantes (variação de -0,45% frente a 2025) Consolação: 1.561 habitantes (variação de -0,51% frente a 2025) Passabém: 1.601 habitantes (variação de -0,50% frente a 2025) Tapiraí: 1.690 habitantes (variação de -0,47% frente a 2025)

10 maiores municípios de Minas Gerais em população (Estimativa IBGE 2026):