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LUTO NO JORNALISMO

Carlos Monforte, ex-apresentador do 'Bom dia, Brasil', morre aos 77 anos

Um dos primeiros âncoras do telejornalismo brasileiro, Carlos foi editor-chefe e apresentador do 'Bom Dia Brasil' na década de 1980

Carlos foi editor-chefe e apresentador do 'Bom Dia Brasil' na década de 1980 - (crédito: Zé Paulo Cardeal/Memória Globo)
Carlos foi editor-chefe e apresentador do 'Bom Dia Brasil' na década de 1980 - (crédito: Zé Paulo Cardeal/Memória Globo)

O jornalista Carlos Monforte morreu aos 77 anos nesta segunda-feira (31/8). A causa da morte não foi divulgada. Carlos Monforte nasceu em Santos em 1949, e morava em Brasília há 43 anos.

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Ele estudou jornalismo na Faculdade de Comunicação de Santos e, antes mesmo de concluir o curso, começou a trabalhar como repórter no jornal A Tribuna. Ele se formou em 1972 e, em seguida, tornou-se assessor de comunicação da Secretaria de Obras do Estado de São Paulo.

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Entre 1973 e 1978, trabalhou como repórter especial de O Estado de S. Paulo. Nesse período, fez dois cursos de aperfeiçoamento no exterior. Ele ingressou na Globo em 1978 e foi um dos primeiros âncoras do telejornalismo brasileiro. Exerceu o cargo de editor-chefe e apresentador do Bom Dia Brasil na década de 1980. O telejornal chegou a realizar, no primeiro ano, cerca de 700 entrevistas com empresários e políticos. Carlos esteve à frente do Bom Dia Brasil por nove anos. Ele foi também editor de política do Jornal da Globo. O jornalista deixou a emissora em 2016.

Ao Correio, o jornalista Paulo José Cunha descreveu com carinho a relação de amizade que tinha com Carlos Monforte. Eles se conheceram em 1988 e passaram 10 anos convivendo diariamente na TV Globo. Para Paulo, Carlos deixa um legado de "retidão profissional e cuidado com a precisão da informação".

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Por Aline Gouveia
postado em 31/08/2026 09:29 / atualizado em 31/08/2026 10:20
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