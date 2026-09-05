Mega-Sena pode pagar R$ 48 milhões neste domingo (6/9)

Os interessados em tentar a sorte têm até as 19h de sábado (5) para registrar suas apostas - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 48 milhões neste domingo (6), uma oportunidade para quem sonha em mudar de vida. O sorteio do concurso 3.054 será realizado a partir das 11h, no horário de Brasília, diretamente do Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

O valor acumulou porque nenhum apostador acertou as seis dezenas no último concurso. Na ocasião, os números sorteados foram 01 - 13 - 25 - 35 - 39 - 51. A falta de um ganhador principal fez com que o prêmio aumentasse para o sorteio deste fim de semana, atraindo ainda mais atenção.

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Como concorrer ao prêmio da Mega-Sena?

Os interessados em tentar a sorte têm até as 19h de sábado (5) para registrar suas apostas. Os jogos podem ser feitos presencialmente em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou de forma online, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

A aposta simples, que dá direito a escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante, tem o custo de R$ 6. Quem quiser aumentar as chances de ganhar pode optar por marcar mais dezenas, o que encarece o valor do bilhete, mas eleva a probabilidade de acerto.

Como funciona a premiação

O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertam os seis números sorteados. No entanto, a Mega-Sena também distribui prêmios de menor valor para quem acerta quatro dezenas (Quadra) ou cinco dezenas (Quina), garantindo recompensas para mais jogadores.

A transparência do sorteio é garantida pela transmissão ao vivo, que pode ser acompanhada pelo canal da Caixa no YouTube e também pelas redes sociais das Loterias Caixa. Caso ninguém acerte as six dezenas novamente, o valor acumula para o próximo concurso.

Apostas pela internet: saiba como fazer

Para quem prefere a comodidade de jogar sem sair de casa, o processo online é simples. A plataforma só permite a participação de maiores de 18 anos, sendo necessário ter um cadastro no portal Loterias Caixa e informar dados pessoais como CPF.

O pagamento das apostas online é realizado exclusivamente com cartão de crédito. O sistema exige uma compra mínima de R$ 30, valor que pode ser distribuído em diferentes jogos da Mega-Sena ou até mesmo em outras modalidades de loterias disponíveis no site.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.