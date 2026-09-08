Mega-Sena, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (8/9), quatro loterias: os concursos 3055 da Mega-Sena; o 7112 da Quina; o 2439 da Timemania e o 1292 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
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Mega-Sena
A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 68 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 11 - 36 - 43 - 48 - 49.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
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Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 18 milhões, teve os seguintes números sorteados: 24 - 27 - 54 - 61 - 66.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Timemania
A Timemania, com prêmio previsto de R$ 12 milhões apresentou o seguinte resultado: 01 - 18 - 38 - 50 - 53 - 54 - 57. O time do coração é o 03 (Altos-PI).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 06 - 09 - 11 - 12 - 22 - 26. O mês da sorte é 05 (Maio).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Confira o sorteio na íntegra.