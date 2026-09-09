Quina, Dupla-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/10), seis loterias: os concursos 7113 da Quina; o 3006 da Dupla Sena; o 1293 do Dia de Sorte; o 388 da +Milionária; o 2973 da Lotomania e o 896 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 19 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 32 - 57 - 78 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 92 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 11 - 17 - 21 - 23 - 34 - 41. Os trevos sorteados foram: 3 - 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 06 - 10 - 18 - 23 - 28 - 33 no primeiro sorteio; 02 - 04 - 07 - 19 - 25 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 80 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 8

Coluna 3: 5

Coluna 4: 2

Coluna 5: 8

Coluna 6: 4

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 08 - 10 - 19 - 24 - 28 - 36 - 43 - 49 - 71 - 72 - 76 - 80 - 89 - 91 - 92 - 95 - 96 - 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 11 - 12 - 14 - 22 - 26 - 28. O mês da sorte é 11 (Novembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.