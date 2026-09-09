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Quina, Dupla-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Caixa sorteou, na noite desta quarta-feira (9), a Quina 7113, a Lotomania 2973, a Super Sete 896, a Dupla Sena 3006, o Dia de Sorte 1293, e a +Milionária 388

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)
Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/10), seis loterias: os concursos 7113 da Quina; o 3006 da Dupla Sena; o 1293 do Dia de Sorte; o 388 da +Milionária; o 2973 da Lotomania e o 896 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 19 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 32 - 57 - 78 - 80.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 92 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 11 - 17 - 21 - 23 - 34 - 41. Os trevos sorteados foram: 3 - 5.
A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 06 - 10 - 18 - 23 - 28 - 33 no primeiro sorteio; 02 - 04 - 07 - 19 - 25 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 80 mil, respectivamente.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 3 
Coluna 2:
Coluna 3: 5 
Coluna 4: 2 
Coluna 5:
Coluna 6:
Coluna 7: 5 

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 08 - 10 - 19 - 24 - 28 - 36 - 43 - 49 - 71 - 72 - 76 - 80 - 89 - 91 - 92 - 95 - 96 - 97.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 11 - 12 - 14 - 22 - 26 - 28. O mês da sorte é 11 (Novembro).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra. 

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/09/2026 22:17
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