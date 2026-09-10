Mega-Sena, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (10/9), quatro loterias: os concursos 3056 da Mega-Sena; o 7114 da Quina; o 2440 da Timemania e o 1294 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 75 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 - 21 - 25 - 40 - 51 - 56.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 21 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05 - 21 - 43 - 51 - 54.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 13 milhões apresentou o seguinte resultado: 20 - 45 - 51 - 65 - 68 - 77 - 80. O time do coração é o 79 (Volta Rendoda/RJ).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 520 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 06 - 19 - 29 - 30. O mês da sorte é 02 (Fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.