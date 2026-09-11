Quina, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (11/9), cinco loterias: os concursos 7115 da Quina; o 3007 da Dupla Sena; o 1295 do Dia de Sorte; o 2974 da Lotomania e o 897 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 29 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 43 - 61 - 67 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 697 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 07 - 10 - 13 - 20 - 23 - 26 - 29 - 31 - 37 - 42 - 46 - 47 - 58 - 59 - 61 - 73 - 79 - 92 - 95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 10 - 24 - 26 - 31 - 32 - 48 no primeiro sorteio; 09 - 23 - 32 - 33 - 39 - 48 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 72 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 800 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 10 - 12 - 14 - 15 - 24 - 27 - 31. O mês da sorte é 10 (Outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 1

Coluna 3: 4

Coluna 4: 6

Coluna 5: 8

Coluna 6: 7

Coluna 7: 6

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica.

Confira o sorteio na íntegra.