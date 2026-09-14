Remédio experimental para Lito Sousa chega ao Brasil

Uma operação conjunta entre a Receita Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitiu a liberação emergencial do medicamento experimental destinado ao tratamento do influenciador Lito Sousa, diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob. A medicação chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na madrugada de sábado (12/9).

Em 4 de setembro, a Anvisa havia autorizado, em caráter excepcional, a importação e o uso do medicamento experimental ALN-6457, desenvolvido pela farmacêutica Regeneron Pharmaceuticals, para o tratamento do influenciador. O produto ainda está em estágio anterior ao desenvolvimento clínico e não tem estudos clínicos formalmente iniciados para o tratamento de doenças priônicas em seres humanos.

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Segundo a Receita Federal em nota, o potencial terapêutico do medicamento diminui rapidamente com o passar das horas. Por isso, as equipes dos dois órgãos planejaram previamente os procedimentos necessários para agilizar o despacho aduaneiro. A liberação foi concluída poucos minutos após a chegada da carga ao país.

Após o desembarque, o medicamento foi retirado diretamente da aeronave e transferido para um helicóptero, que realizou o transporte até o Hospital Israelita Albert Einstein. A operação eliminou etapas intermediárias e permitiu que o produto fosse encaminhado imediatamente para uso hospitalar.

A Receita destacou que mantém atuação conjunta com a Anvisa, o Ministério da Saúde e operadores logísticos para acelerar a entrada no país de medicamentos, vacinas e outros insumos essenciais, especialmente em situações de urgência.