Chuva intensa: BH e 461 cidades de MG estão sob alerta nesta segunda (14)

Belo Horizonte e 461 municípios de Minas Gerais podem ser atingidos chuvas intensas nesta segunda-feira (14/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e é válido até o final desta segunda-feira.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Temporal em BH



Nesse domingo (13/9), uma forte chuva atingiu Belo Horizonte, sobretudo a Região Barreiro, que registrou 80% da chuva esperada para o mês de setembro em apenas duas horas. De acordo com a Defesa Civil de BH, a regional acumulou 39,6 milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês é de 49,2mm. A situação é ainda mais expressiva ao comparar o período das últimas duas semanas. Até o início da noite de ontem, o Barreiro já havia somado 112,5 mm, o que representa 228,7% do esperado.

O temporal de ontem provocou transtornos na Vila Pinho, onde parte do telhado da Escola Municipal Vila Pinho foi arrancada pela força do vento e caiu na Rua José Francisco Pereira. Imagens feitas por moradores mostram a cobertura espalhada pela via após a passagem do temporal. Relatos de moradores dão conta de que parte da estrutura voou até algumas casas.

Há ainda relatos de pontos de alagamento e queda de granizo, além de danos em estruturas atingidas pela ventania, nos bairros Diamante, Tirol, Cardoso e Teixeira Dias.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de MG podem ser atingidas?