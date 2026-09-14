Quina, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (14/9), cinco loterias: os concursos 7117 da Quina, o 2975 da Lotomania, 3008 da Dupla-Sena, o 1297 do Dia de Sorte e o 898 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 32 milhões, teve os seguintes números sorteados: 37 - 40 - 44 - 54 - 63.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 17 - 34 - 42 - 43 - 50 - 51 - 55 - 64 - 66 - 77 - 79 - 81 - 84 - 91 - 96.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 06 - 10 - 37 - 44 - 45 - 46 no primeiro sorteio; 12 - 20 - 28 - 34 - 36 - 42 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 71 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 07 - 08 - 09 - 11 - 19 - 26. O mês da sorte é 11 (Novembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 8 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 8

Coluna 3: 3

Coluna 4: 9

Coluna 5: 8

Coluna 6: 1

Coluna 7: 6

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.