Lotofácil da Independência: confira os números sorteados no Concurso 3780

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (15/9), cinco loterias: os concursos 3058 da Mega-Sena; o 3780 da Lotofácil; o 7118 da Quina; o 2442 da Timemania e o 1298 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 92 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 34 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 03 - 10 - 11 - 70. A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 14 milhões apresentou o seguinte resultado: 26 - 40 - 42 - 47 - 58 - 75 - 80. O time do coração é o 22 (Brasiliense-DF).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 08 - 18 - 24 - 28 - 29 - 31. O mês da sorte é 10 (Outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.