Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/10), sete loterias: os concursos 7119 da Quina; o 3009 da Dupla Sena; o 3781 da Lotofácil; o 390 da +Milionária; o 1299 do Dia de Sorte; o 2976 da Lotomania e o 899 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 519 mil, teve os seguintes números sorteados: 19 - 20 - 24 - 70 - 77.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 95 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 02 - 17 - 28 - 37 - 46 - 49. Os trevos sorteados foram: 1 - 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 04 - 12 - 13 - 31 - 42 no primeiro sorteio; 01 - 05 - 21 - 25 - 26 - 27 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 4 milhões e R$ 71 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 8 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 0

Coluna 3: 0

Coluna 4: 5

Coluna 5: 1

Coluna 6: 0

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 07 - 20 - 24 - 25 - 26 - 29 - 32 - 33 - 41 - 47 - 49 - 53 - 65 - 78 - 79 - 91 - 92 - 93 - 95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 05 - 08 - 20 - 25 - 27 - 31. O mês da sorte é 04 (Abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



