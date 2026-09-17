Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (17/9), cinco loterias: os concursos 3059 da Mega-Sena; o 3782 da Lotofácil; o 7120 da Quina; o 2443 da Timemania e o 1300 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 101 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





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Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.



